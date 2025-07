Samsung inizia a testare One UI 8 e Android 16 per altri due smartphone

Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive ed aggiornamenti rilasciati con grande costanza e per molto tempo. . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung inizia a testare One UI 8 e Android 16 per altri due smartphone

In questa notizia si parla di: samsung - smartphone - inizia - testare

Samsung, il tri-fold arriverà entro il 2025: “Nell’era dell’IA gli smartphone saranno centrali” - L’azienda sudcoreana parla apertamente di un pieghevole innovativo, composto da tre pannelli, che è in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciato addirittura entro la fine di quest’anno.

Smartphone Samsung scontati fino al 43%: da S25 Ultra a XCover7 - Smartphone Samsung in offerta su Amazon con sconti fino al 43%: da Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 a Galaxy XCover7.

Altri due smartphone di Samsung non riceveranno più aggiornamenti - Per due modelli della serie Samsung Galaxy A52, ossia le versioni 4G e 5G, è finito il periodo di supporto software garantito L'articolo Altri due smartphone di Samsung non riceveranno più aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo #GalaxyFold7 di @samsungitalia Finalmente una svolta. Sottile e leggero. Come uno smartphone tradizionale ma con la marcia in più del display interno! Vi piace? Su YouTube l’anteprima con specifiche e prezzi. Ah, Samsung ha anche dato un Vai su Facebook

Google lavora su Gemini Space per i Pixel, ricorda il set Now dei Galaxy di Samsung Vai su X

One UI 8 per Galaxy S25 arriva davvero in anticipo? Samsung ha cominciato i test; Galaxy Z Fold 7: Samsung inizia a testare One UI 7; La One UI 7 si avvicina e si fa provare su altri modelli con questo “trucchetto”.

DxOMark inizia a testare anche l'audio degli smartphone: il migliore è ... - DxOMark inizia a testare anche l'audio degli smartphone: il migliore è Huawei Mate 20X Una nuova suite di test che consentirà agli utenti di scoprire le qualità audio di ogni dispositivo, e ... Lo riporta hwupgrade.it

Stanno iniziando a testare One UI 6.1 per la gamma Samsung Galaxy S23 ... - Sono segnali decisamente incoraggianti quelli raccolti in queste ore, visto che in Corea pare stiano iniziando a testare One UI 6. Scrive geekissimo.com