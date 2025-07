Svolta nel mercato del Milan | si è presentato a sorpresa al ritiro

In casa rossonera c’è grande trepidazione per quello che potrebbe essere un grande colpo di mercato. Le ultime Sono giorni di enorme trepidazione per il Milan, che con il lavoro di Tare e soci sta provando a preparare al meglio la prossima stagione sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri. (LaPresse) – Calciomercato.it Il club intanto sta facendo il suo iniziando ad ufficializzare i primi colpi importanti. Nelle scorse ore è stata la volta di Luka Modric, che dopo l’ultimo ballo col Real Madrid al Mondiale per Club ha quindi sposato la causa dei rossoneri che però non si fermano qui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta nel mercato del Milan: si è presentato, a sorpresa, al ritiro

In questa notizia si parla di: mercato - milan - svolta - presentato

Milan, Boban: “Mercato? C’era un accordo con Maldini. Con Furlani cose strane” - Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rivelato come andava il calciomercato ai tempi in cui era in societĂ

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione.

#Calciomercato | #Milan, svolta nella trattativa per Malick #Thiaw con il Como ?: ecco le ultime novitĂ ! #SerieA #Rossoneri #MilanNews #TransferNews #Thiaw #ComeNews #Football Vai su Facebook

Jashari salta l’amichevole col Club Bruges: svolta vicina nell’affare col Milan? Scenari e tempistiche; Mercato Milan, sulla destra occasione Tiago Santos. Per Xhaka ballano 5 milioni; MERCATO - Bruges, niente amichevole per Jashari, il Milan spera in una svolta.

Svolta nel mercato del Milan: si è presentato, a sorpresa, al ritiro - Il mirino è sempre su Ardon Jashari, 22enne centrocampista del Club Brugge in merito al quale Tare sta lavorando ormai da tempo senza essere ancora riuscito ad arrivare a dama viste le richieste della ... Si legge su calciomercato.it

Calciomercato Milan, Tare svolta a sinistra! Offerta verbale presentata, la trattativa entra nel vivo - Calciomercato Milan, Igli Tare ha presentato una prima offerta verbale ad Archie Brown: in caso di sì partirà la trattativa col Gent Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e il Milan si muove co ... Secondo milannews24.com