WWE | L’erede di Lesnar? Paul Heyman punta tutto su Bron Breakker

Nell’episodio del 14 luglio di RAW, con così tanti sviluppi in corso in WWE, GUNTHER continua a cavalcare l’onda come campione. Detto questo, ha ormai un grosso bersaglio puntato addosso. GUNTHER ha ufficialmente messo fine alla carriera sul ring di Goldberg durante Saturday Night’s Main Event. Dopo quella vittoria, il “Ring General” ha dichiarato di voler scoprire cosa lo aspetta ora, ed è apparso a RAW proprio con quell’intento. Il campione del mondo dei pesi massimi ha fatto il suo ingresso nel ring durante la seconda metĂ della seconda ora dello show. Era visibilmente di buon umore dopo aver sconfitto Goldberg, e non è difficile capirne il motivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

