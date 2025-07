Allen poco disidratato qualcosa non torna | la bomba del pediatra

Una storia a lieto fine ma che rimane ancora avvolta nel mistero. Come si √® salvato il piccolo Allen, sparito per 36 ore? Il bimbo, di cinque anni, si era¬†allontanato dal camping¬†Por la Mar di Latte ( Ventimiglia ) e dai suoi genitori, che in quel momento stavano montando una tenda. Una scomparsa durata fino¬†a domenica mattina, quando i¬†soccorritori¬†lo hanno rintracciato in un avvallamento del terreno, ancora vivo.¬† Allen, portato immediatamente in ospedale, sta bene. Eppure ci si chiede cosa sia successo in quelle¬†36 ore di buio, se Allen sia riuscito a sopravvivere da solo oppure se qualcuno lo abbia aiutato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Allen "poco disidratato", qualcosa non torna: la bomba del pediatra

Seilatv Bergamo Canale 94. MoodMode · Breaking News. #NEWS - Allen è stato ritrovato nei pressi di un casolare, su una collina. Le sue condizioni generdlo sono buone, anche se è disidratato, ma non risulta ferito. Il bmbo di 5 anni, scomparso venerdì sera Vai su Facebook

Il dottor Diego Minghetti fa sapere che #Allen sta bene, "aveva una lieve disidratazione" e "dubito che sia rimasto così a lungo senza bere" Vai su X

