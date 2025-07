Aperto il bando per richiedere alloggi Aler | 500 gli appartamenti disponibili

Aperto il bando per l'assegnazione di 500 alloggi di proprietĂ del Comune di Milano e di Aler, destinati ai Servizi abitativi pubblici. Dalle 9 di oggi, 15 luglio, e fino alle 12 del 30 ottobre è possibile presentare domanda tramite la piattaforma regionale. Le richieste possono essere avanzate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

