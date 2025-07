La mozzarella casertana premiata come la migliore al mondo

L'azienda casertana Fattorie Garofalo ha ottenuto un doppio riconoscimento di rilievo agli International Cheese and Dairy Awards 2025, tra i concorsi piĂą antichi e prestigiosi nel panorama lattiero-caseario mondiale. La sua Mozzarella di Bufala Campana DOP della linea “Latte delle nostre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

