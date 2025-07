Confesercenti Campania accordo con Sos Casa Asta | aiuti alle Pmi indebitate e a rischio usura

E’ stata firmata ieri una convenzione tra Confesercenti Campania e Sos Casa asta per sostenere le imprese in difficoltĂ finanziaria e sovra-indebitate contro l’usura e la perdita dei beni. “L’89% delle imprese campane – ha spiegato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – è impegnata con le banche e molto spesso tali aziende non riescono a risolvere i loro problemi economici, cadendo spesso in disgrazia. C’era dunque bisogno di qualcuno che le accompagnasse in un percorso difficile. E così, per non farle cadere nelle mani degli usurai, pericolo costante del nostro territorio, Confesercenti Campania ha pensato a una convenzione con i migliori professionisti in Italia che ci consentono di proteggere gli imprenditori offrendogli la giusta guida, trovare i soldi per poter risolvere il problema che hanno e cercare di portare avanti le loro imprese e le loro economie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it