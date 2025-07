Ex assessore di Pavia precipita sulla Grignetta grave in ospedale

È grave in ospedale, dopo essere precipitato domenica mattina al gruppo delle Grigne, nel Lecchese, un ex assessore del Comune di Pavia, Piero Sandro Assanelli, 81 anni. L'uomo stava compiendo un'escursione insieme a un gruppo di amici. Avrebbe rallentato per poi precipitare per circa 30 metri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Pietro Sante Assanelli, 81 anni, precipita sulla Grignetta: gravissimo l’ex assessore comunale di Pavia - Lecco, 14 luglio 2025 – Ancora un ultimo sforzo e sarebbe arrivato in vetta. Piero ha però messo un piede in fallo ed è scivolato.

Precipita per 30 metri durante un’escursione sulla Grignetta: grave Piero Sandro Assanelli, ex assessore di Pavia - Piero Sandro Assanelli è precipitato per 30 metri durante un'escursione sulla Grignetta la scorsa domenica 13 luglio.

