Sfratto al Leoncavallo in 100 fuori dal centro sociale Boer | Lo Stato mi chiede 3 milioni Non dormo la notte

Sono già più di 100 le persone che si sono piazzate questa mattina davanti al Leoncavallo di via Watteau, in attesa dell'ufficiale giudiziario per l'ennesimo tentativo di sfratto al centro sociale. Si tratta della 133esima occasione. Nel frattempo le tensioni aumentano. Nei giorni scorsi il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sfratto - leoncavallo - centro - sociale

Il Leoncavallo è sotto sfratto - Ti ricordi quanti ricordi abbiamo del Leoncavallo? Possiamo davvero immaginare una Milano senza il Leoncavallo? Una soluzione ci deve essere.

Leoncavallo sotto sfratto - Una leggenda metropolitana, ampiamente smentita dai fatti e dall’evidenza delle circostanze, sostiene che il leader leghista Matteo Salvini, da giovanissimo studente medio, frequentasse il centro sociale Leoncavallo.

Leoncavallo sotto sfratto Il primo tentativo di sgombero respinto nel 1989 con una «iconica» resistenza. Martedì il Viminale ci riprova. La gentrificazione allontana lo storico centro sociale e la burocrazia ne frena il trasloco @amicoFaralla Vai su X

Occupazione abusiva da tantissimi anni, ora il Viminale chiede 3 milioni di euro al centro sociale Leoncavallo e prepara lo sfratto. ? La sinistra... Vai su Facebook

Leoncavallo sotto sfratto; Leoncavallo, nuovo tentativo di sfratto: cento in presidio in attesa dell’ufficiale giudiziario; Leoncavallo, rinviato (per la 131esima volta) lo sfratto al centro sociale.

Leoncavallo, nuovo tentativo di sfratto: presidio in attesa dell’ufficiale giudiziario - I militanti del centro sociale si oppongono allo sgombero in attesa della nuova sede in via San Dionigi. Si legge su milano.repubblica.it

Leoncavallo sotto sfratto - Città (Italia) Una leggenda metropolitana, ampiamente smentita dai fatti e dall’evidenza delle circostanze, sostiene che il leader leghista Matteo Salvini, da giovanissimo studente medio, frequentasse ... Secondo ilmanifesto.it