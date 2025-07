Un rifugio d’amore per i gatti | l’Oasi Felina di Fermo

Nel cuore verde di contrada San Martino, a Fermo, sorge un luogo speciale dove ogni giorno si intrecciano storie di cura, dedizione e rinascita: l’Oasi Felina comunale. Dal 2021, questa struttura è gestita con passione dall’associazione “Zampe & Code Felici”, in convenzione con il Comune di Fermo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fermo - oasi - felina - rifugio

Perché in una città senza più un rifugio, senza un' oasi felina, dove i gattini escono pure dai tombini e i cani restano mesi e mesi al sanitario, visto che non si sa dove metterli, si tolgono 8000 euro dal fondo di prevenzione del randagismo per finanziare uno sp Vai su Facebook

Oltre 70 cani e 100 gatti adottati dall’inizio dell’anno al canile rifugio e oasi felina di Senigallia; Ad Assago l’oasi felina per i gatti di strada; Il canile sanitario di Senigallia si trasforma in rifugio per gli animali.

Donazione di mille euro al rifugio:: "Così aiutiamo i cani abbandonati" - Donazione di mille euro al rifugio:: "Così aiutiamo i cani abbandonati" I soldi per l’Ente protezione animali e la collaborazione con l’oasi felina ‘Zampe e code felici’ di Fermo ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Raid vandalico di notte: devastata l’Oasi Felina. Gravi danni, gatti in fuga - Incursione nel rifugio sulla Fondovalle, porte distrutte e uffici nel caos. Come scrive msn.com