Ristorante a Como con lavoratori in nero | attività sospesa e multa salata

Lo scorso 10 luglio, l’ispettorato del lavoro di Como, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), ha effettuato un controllo presso un ristorante in città, nell’ambito dell’intensificazione delle verifiche stagionali sulle attività maggiormente coinvolte nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, bimbo soffoca al ristorante: dottoressa al tavolo accanto gli salva la vita - Attimi di panico oggi, domenica 1° giugno, in un ristorante affacciato su piazza Croggi, a Como. Un bambino di un anno ha improvvisamente smesso di respirare dopo aver ingerito un boccone — forse un pezzo di pane — mentre si trovava a tavola con la famiglia, per trascorrere la domenica sul Lago.

Ospitò una cena di gala per il G7 ma era sotto sequestro: indagato il titolare di un ristorante di Como - È finito di nuovo sotto inchiesta Francesco Cavadini, ex sindaco di Brienno (nel Comasco) e titolare del ristorante Crotto dei Platani, sul lago di Como, che lo scorso ottobre accolse per una cena di gala gli ospiti del G7 «Como Lake 2024».

Sotto sequestro il ristorante di lusso del G7 sul lago di Como: “La cena di gala si è svolta in una sala abusiva” - Il ristorante Crotto dei Platani, un esclusivo locale di Brienno, sul lago di Como, ha rotto i sigilli imposti dalla Procura per ospitare la cena di gala del G7 “Como Lake 2024” in una sala sottoposta a sequestro preventivo.

