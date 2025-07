Paura a Dicomano per l’incendio di un appartamento | semicrollata la struttura

DICOMANO – Paura nella notte a Dicomano per l’incendio di un appartamento. Due le squadre dei vigili del fuoco inviate nella frazione di Vicorati che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e soccorso una donna di 50 anni che, consegnata al personale sanitario, è stata condotta per controlli in ospedale. Importanti i danni alla struttura con l’abbattimento di un muro ed il crollo parziale della copertura dell’edificio che, in seguito alle valutazioni effettuate dal funzionario, è stato reso non agibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

