Un guru della pizza apre a Firenze e in via Ghibellina la coda è clamorosa.

Firenze, 15 luglio 2025 – Ha deciso di investire su Firenze, con un punto vendita che nel primo giorno, quello del taglio del nastro, ha fatto registrare il tutto esaurito. Grande folla nel tardo pomeriggio di lunedì 14 luglio in via Ghibellina per l’apertura della pizzeria di Vincenzo Capuano. Uno dei guru italiani della pizza, ma anche un volto tv visto nei programmi Rai di Antonella Clerici. Il suo brand gestisce diversi negozi in Italia. Tra cui adesso anche quello di Firenze. La festa di apertura è iniziata alle 19 ma le persone si sono messe in fila per tempo. Pizza gratis e una maglietta celebrativa ai primi arrivati: in molti non si sono lasciati sfuggire questa occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

