MotoGp dopo tre podi consecutivi Bezzecchi in pista a Brno Stiamo facendo tanti miglioramenti

A meno di una settimana dal Gp di Germania, Aprilia Racing è pronta a scendere in pista per l’ultima gara prima della pausa estiva sullo storico tracciato di Brno. In pista, per il dodicesimo appuntamento stagionale, ci saranno Marco Bezzecchi e Jorge MartĂ­n, che si sottoporrĂ a una visita di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: pista - bezzecchi - brno - motogp

Vigilia di Pasqua in pista a Galliano per Bagnaia, Bezzecchi e Morbidelli. "Speriamo di portar fortuna" - Domenica erano ai box di Imola per tifare Valentino Rossi, impegnato nella seconda tappa del Campionato mondiale endurance sul tracciato Enzo e Dino Ferrari che l'ha visto salire sul secondo gradino del podio.

MotoGp, Bezzecchi in cerca di riscatto a Le Mans. "Pista che mi piace molto e dove ho vinto in passato" - Aprilia Racing fa tappa a Le Mans sullo storico Circuito Bugatti per il Gran Premio di Francia, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale.

MotoGp, Bezzecchi in cerca di riscatto a Le Mans. "Pista che mi piace molto e dove ho vinto in passato" - Aprilia Racing fa tappa a Le Mans sullo storico Circuito Bugatti per il Gran Premio di Francia, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale.

Ci siamo: Jorge Martin effettuerĂ dopodomani un test a Misano. Obiettivo? Tornare in pista a Brno fra meno di due settimane. Fonte: Crash #MemasGP #Aprilia #ApriliaRacing #BeAracer #JorgeMartin #CzechGP #Brno #BrnoCircuit #MotoGP #MGP Vai su Facebook

MotoGP, Jorge Martin (Aprilia) in vista del rientro a Brno: C'è grande potenziale; MotoGP | Martin: E' il momento di iniziare a costruire un bel finale di stagione; MotoGP, Jorge Martin tornerà a Brno: la reazione di Bezzecchi.

MotoGp, dopo tre podi consecutivi Bezzecchi in pista a Brno. "Stiamo facendo tanti miglioramenti" - GP25, dopo aver conquistato la seconda posizione nella sprint al Sachsenring, terzo podio consecutivo ... Secondo riminitoday.it

MotoGP, Jorge Martin (Aprilia) in vista del rientro a Brno: "C'è grande potenziale" - Nel box, per il dodicesimo appuntamento stagionale, ci saranno Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che si sottoporrà a una visita di co ... Da sport.sky.it