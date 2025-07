Ryanair festeggia 1,5 milioni di passeggeri passati dall' aeroporto di Rimini con offerte a 21,99 euro

Ryanair, compagnia aerea leader in Europa e in Italia, ha celebrato nella giornata di martedì (15 luglio) il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri trasportati daper l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini. Il viaggio di Ryanair con l’aeroporto di Rimini è iniziato nel 1998. Da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: ryanair - aeroporto - rimini - milioni

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - La pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi e le operazioni dello scalo belga sono state sospese a seguito di un allarme bomba scattato a bordo di un aereo proveniente dalla città di Porto.

VIDEO | Sul ripristino del volo per Bergamo Ryanair non si sbilancia, ma assicura: per l'aeroporto è un momento di crescita - Né un sì né un no. Sulla possibilità del ripristino del volo da Pescara per Bergamo Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione per l’Italia della compagnia, non si sbilancia parlando comunque di nuove possibilità di investimento e dunque di possibilità di crescita per lo scalo abruzzese.

VIDEO | Premiata la 2milionesima passeggera Ryanair in aeroporto e parte il primo bus per il Molise - Si chiama Maria Prato, è colombiana ma vive a Londra e questo weekend lo ha passato a Pescara con il marito.

Voli Ryanair da Rimini: prezzi speciali a 21,99 euro per celebrare quota 1,5 milioni di passeggeri; Ryanair a Rimini: la compagnia irlandese festeggia 1,5 milioni di passeggeri; Ryanair: 1,5 milioni di passeggeri a Rimini.

Ryanair festeggia 1,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Rimini - La compagnia aerea Ryanair ha celebrato oggi (15 luglio) il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri trasportati da/per l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini. Scrive altarimini.it

Ryanair a Rimini raggiunge quota 1,5 mln di passeggeri. Otto le rotte dell’estate 2025 - Un milione e mezzo di passeggeri movimentati su Rimini per Ryanair, dal 1998 ad oggi: per l'estate in corso la low cost irlandese opera ... Segnala travelquotidiano.com