Cinque giorni di eventi all' Arienzo Summer Village

L'Arienzo Summer Village 2025 entra nel vivo, con un programma di cinque giornate consecutive nel cuore del paese. La kermesse, dopo i successi di giugno e della prima metà di luglio, prosegue con diverse serate ricche di appuntamenti, in cui gusto e divertimento si incontrano per offrire alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: cinque - arienzo - summer - village

ARIENZO SUMMER VILLAGE 2025, AL VIA I NUOVI EVENTI DI LUGLIO: IN PROGRAMMA FONTANE DANZANTI, GIOCOLANDIA E SAGRA DELLE SAGRE; Arienzo Summer Village, la kermesse estiva con 5 mesi di eventi tra sport, musica e cibo; Le Giornate Europee dell'Archeologia, le prime sagre, i concerti all'aperto: gli eventi casertani nel week end dal 13 al 15 giugno.

Arienzo Summer Village 2025: tra gusto, divertimento e magia con le “Fontane Danzanti” - Scopri tutti i dettagli riguardo Arienzo Summer Village 2025: tra gusto, divertimento e magia con le "Fontane Danzanti" . Segnala casertaweb.com

"Arienzo Summer Village", la kermesse estiva con 5 mesi di eventi tra ... - In programma la quinta edizione di “Arienzo Summer Village”: la kermesse estiva prenderà il via da maggio per cinque mesi di eventi, fino a settembre. Si legge su casertanews.it