XBOS SERIES XStreaming v2.21 | Il Client Open Source per lo Streaming Xbox su Mobile

XStreaming, il client open source per lo streaming Xbox e xCloud, ha appena ricevuto la versione v2.2.1 ¬†con importanti correzioni e miglioramenti! Novit√† nella versione v2.2.1. ¬† Risolto il problema dei controlli touch in modalit√† nativa ¬†(#94) ¬† Altri fix allo stile e miglioramenti generali Se sei un appassionato di gaming in mobilit√†,¬† XStreaming ¬†√® la soluzione perfetta per giocare ai tuoi titoli Xbox ovunque ti trovi, direttamente dal tuo dispositivo¬† Android ¬†o¬† iOS. Cos‚Äô√® XStreaming?. XStreaming √® un¬† client open source ¬†per lo streaming da¬† Xbox (home streaming) ¬†e¬† xCloud, ispirato a¬† Greenlight. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

