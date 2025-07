Inserimento socio lavorativo dei detenuti | firmato accordo per la provincia di Reggio Calabria

È stato ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa per favorire l’inserimento socio-lavorativo delle persone soggette a restrizioni della libertĂ personale nel territorio della provincia di Reggio Calabria. L’accordo è frutto della sinergia tra la prefettura-Utg di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

