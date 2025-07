Scena muta alla maturità Cicero Ancodis | Ennesimo argomento di distrazione di massa Parliamo di stipendi caldo e precarietà

"E se fosse soltanto tanto rumore per distrarci dalle criticità della scuola? Per meno di 10 alunni che si sono rifiutati di sostenere il colloquio e, a normativa vigente, hanno comunque superato l'esame, si è aperto un dibattito tra innocentisti e colpevolisti, tra chi vuole revisionare l'esame e chi non vuole cambiarlo, tra chi vuole sanzionare e chi vuole lasciare libertà di scelta, tra chi parla di furberia e chi di ribellione al sistema di valutazione". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scena - muta - maturità - cicero

Primario di Piacenza arrestato: Michieletti fa scena muta davanti al Gip - Piacenza, 8 maggio 2025 – E’ stato licenziato per giusta causa Emanuele Michieletti, il primario del reparto di Riadologia dell’ospedale di Piacenza arrestato con l’infamante accusa di abusi sessuali ripetuti su infermiere e dottoresse.

Falsi documenti per la cittadinanza italiana, scena muta davanti al giudice per le due dipendenti comunali - Fronte comune del silenzio per le ‘dipendenti infedeli’ Anna Perrotta e Carmelina Del Prete coinvolte nell’inchiesta della Procura di Napoli Nord sull’organizzazione finalizzata a consentire il ricongiungimento e la cittadinanza grazie a falsi certificati d’ingresso e di residenza.

L'Avezzano passa, l'Ancona chiude: altra scena muta dei dorici fuori dalla zona play-off - Sipario, ma senza alcun applauso. Niente quinto posto e niente play-off per l’Ancona: questo il verdetto per i dorici sconfitti in quel di Avezzano, nell’ultimo incontro di campionato nel quale sarebbe stato necessario portare a casa più punti del Fossombrone per mettere la freccia in classifica.

Sono tante le lettere dei nostri lettori sulla vicenda della “scena muta” all’orale dell’esame di Stato. Diversi e diversificati i commenti, spesso contrastanti. Una possibile strada da percorrere, per superare le contraddizioni delle regole dell’esame, è forse proprio Vai su Facebook

Scena muta alla maturità, Cicero (Ancodis): Ennesimo argomento di distrazione di massa. Parliamo di stipendi, caldo e precarietà.