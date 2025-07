Maturità 2025 un altro caso di scena muta all’orale Uno studente | Scuola incentrata solo sui voti docenti vittime della burocrazia

La “scena muta” all’orale della Maturità è diventata simbolo di una protesta contro il sistema scolastico, ma il primo a compierla, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato uno studente bresciano, attivista del Fronte della Gioventù Comunista. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - scena - muta - orale

Promosso matematicamente alla Maturità, fa scena muta all’orale e lo passa. La protesta di uno studente: «Il sistema dei voti è ingiusto» - È entrato in aula per l’ esame orale di Maturità, ha salutato i professori, firmato il registro e poi si è rivolto così alla commissione: «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere.

All'esame orale fa scena muta e contesta la prova di maturità: "Una sciocchezza". Ma viene promosso lo stesso - Singolare protesta alla maturità 2025: un 19enne si è presentato di fronte alla commissione dell'esame orale e ha rifiutato di rispondere alle domande

“Sono a posto così”. Maturità, perché Gianmaria fa scena muta all’orale. E cosa gli è successo dopo - All’esame di maturità ha deciso di tacere per protesta. Non per mancanza di preparazione, né per paura, ma per una scelta lucida e consapevole contro un sistema scolastico che, secondo lui, ha smarrito il senso più autentico della formazione.

Il caso a #Brescia. Fa scena muta all'orale, poi la sparata: "Atto di dissidenza contro il #governo" #15luglio #iltempoquotidiano #maturità https://iltempo.it/attualita/2025/07/15/news/brescia-scena-muta-orale-maturita-atto-dissidenza-governo-valditara-4338372 Vai su X

Studentessa ucraina prende 100 e lode e critica la scena muta: “È una bambinata”. Valditara annuncia bocciatura per chi boicotta l’orale di maturità Vai su Facebook

Scena muta alla maturità: 4 gli studenti che hanno rifiutato di sostenere l’orale. Stretta Valditara; Maturità 2025, un altro caso di scena muta all'orale. Uno studente: Scuola incentrata solo sui voti, docenti vittime della burocrazia; Scena muta Maturità, sesto caso (primo in ordine di tempo): “Lo dico solo ora perché non volevo che la colpa ricadesse sui prof”.