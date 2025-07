Alberto Trentini detenuto in Venezuela da otto mesi la madre | Giorgia Meloni tace

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello disperato della famiglia: “Fate ciò che è necessario”. Sono passati otto mesi esatti da quando Alberto Trentini, cooperante italiano originario di Lido di Venezia, è stato arrestato in Venezuela con l’accusa gravissima di terrorismo. Dal giorno del fermo, il 15 novembre 2024, la sua famiglia vive nell’angoscia, senza contatti né aggiornamenti certi sulla sua situazione. Il grido di dolore della madre: “Meloni tace, non possiamo più aspettare”. A parlare è Armanda Trentini, madre di Alberto, che oggi – 15 luglio – si è espressa pubblicamente di fronte al tribunale di Roma, in occasione di una nuova udienza del processo Regeni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Alberto Trentini detenuto in Venezuela da otto mesi, la madre: “Giorgia Meloni tace”

