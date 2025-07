Mamma e figlia fermano due borseggiatori sul treno partito da Milano Centrale

Hanno notato due borseggiatori e li hanno fermati. Protagoniste una mamma - capotreno - e sua figlia a bordo di un treno Eurocity partito da Milano Centrale e diretto a Locarno. A segnalare l'accaduto al numero unico d'emergenza 112 è stato il capotreno: donna di 36 anni, moldava, che viaggiava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

