Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri alla prova nella 10 km dei Mondiali 2025 | temperature alte a Singapore

Si gareggerà ? La domanda viene spontanea dopo quanto è accaduto nel day-1 dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa, le condizioni non sono tanto buone e, per questa ragione, gli organizzatori e la Federazione internazionale hanno stabilito l ‘annullamento della 10 km femminile e il posticipo a domani, a partire dalle 04.15 italiane. Programma cambiato, con la medesima gara al maschile che prenderà il via 30? rispetto allo schedule originario (01.30 nostrane, le 07.30 locali). Ci saranno Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli a lanciare il guanto di sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri alla prova nella 10 km dei Mondiali 2025: temperature alte a Singapore

In questa notizia si parla di: nuoto - fondo - mondiali - singapore

