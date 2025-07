Istituto italiano per gli studi storici 15 borse di studio | il bando scade il 31 luglio

Il bando di concorso dell’Istituto italiano per gli studi storici per 15 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026 scade il 31 luglio. Le borse di studio annuali dell’importo di euro 18.000,00 sono destinate a giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie. Qui info e modalità di partecipazione. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Orazio Abbamonte, conferma l’impegno di contribuire alla crescita di nuove generazioni di studiosi al quale hanno aderito, finanziando 3 borse di studio per progetti specifici di ricerca, la Fondazione Banco di Napoli, il Pio Monte della Misericordia e l’Università degli studi di Napoli Federico II. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

