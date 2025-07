Credito alle imprese da Camera di Commercio mezzo milione a sostegno di investimenti e liquidità

Nuovo credito per le imprese ferraresi e ravennati e a minor costo, con un’iniezione, per il tramite dei Confidi, di mezzo milione di euro. Questo l’obiettivo della Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna che, attraverso un apposito bando, offre la possibilità alle imprese di tutti i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: imprese - credito - camera - commercio

Digitalizzazione delle imprese e sostegno al credito: accordo tra Confcommercio e Intesa Sanpaolo - Nei giorni scorsi è stato formalmente recepito sul territorio della provincia di Reggio Calabria l’accordo quadro nazionale tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo che mette a disposizione delle imprese associate nuove risorse per sostenere investimenti, competitività e.

Cna Treviso: imprese della Marca in affanno tra credito difficile ed export in calo - Il 2024 si conferma un anno complesso per l’artigianato e le micro e piccole imprese della Marca. L’economia italiana registra una crescita modesta – intorno allo 0,8% – e il clima di incertezza, tra instabilità geopolitiche, inflazione e difficoltà di accesso al credito, si fa sentire anche nel.

Cresce il credito a famiglie e imprese ad aprile, mutui in aumento - Dopo due anni torna a crescere ad aprile il credito accordato a famiglie e imprese dal sistema bancario.

CREDITO IN RITIRATA: ALLARME PER L’UMBRIA Confcooperative Umbria sul Corriere dell'Umbria commenta i dati della Camera di Commercio: in un anno, persi oltre 400 milioni di euro di finanziamenti alle imprese. ? Un calo del 5,4% che colpisce Vai su Facebook

In Umbria imprese a corto di credito: «Persi oltre 400 milioni in un anno» Vai su X

Nuovo credito alle imprese: dalla Camera di Commercio Ferrara Ravenna mezzo milione di euro; Camera commercio, credito bancario a imprese 'arretra'; Credito più facile, imprese più forti: dalla Regione le nuove misure a sostegno di ricapitalizzazione e progetti green.

Terni, oltre 8 mila le imprese attive. Soffre il commercio: cessazioni più del doppio delle iscrizioni - 693 imprese attive numero che dal 2020 si mantiene sostanzialmente stabile ma che quest’anno è legge ... Secondo umbria24.it

Camera commercio, credito bancario a imprese 'arretra' - In Umbria il credito bancario alle imprese "arretra in modo netto". Da ansa.it