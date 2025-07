Intesa Sanpaolo intesa con i carabinieri per prevenire e contrastare le truffe finanziarie

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luogo, e il chief security officer di Intesa Sanpaolo, Antonio De Vita, hanno firmato un protocollo d’Intesa con lo scopo di favorire la prevenzione ed il contrasto delle truffe finanziarie. La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo si pone come obiettivo la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la sicurezza degli operatori in filiale, nonché a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie a danno degli anziani e delle persone in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità e ad organizzare mirate attività formative e informative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: intesa - truffe - finanziarie - sanpaolo

Intesa Sanpaolo e Arma dei carabinieri insieme per prevenire le truffe finanziarie - Firmato nelle scorse ore un Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei carabinieri e Intesa Sanpaolo per prevenire e contrastare le truffe finanziarie, in particolare ai danni di anziani e persone vulnerabili.

Carabinieri e Intesa Sanpaolo insieme per prevenire e contrastare le truffe finanziarie - È stato firmato lunedì 14 luglio il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo, sottoscritto dal Comandante Generale Gen.

Arma Carabinieri e Intesa Sanpaolo insieme contro le truffe finanziarie. E' stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo, sottoscritto dal Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo e dal Generale Antonio De Vita, Vai su Facebook

Intesa Sanpaolo e l'arma dei @_Carabinieri_ hanno siglato un protocollo d'intesa per prevenire e contrastare le truffe finanziarie, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del personale e tutelare i clienti più vulnerabili, sia on line che in filiale Vai su X

e Arma dei Carabinieri: insieme contro le truffe finanziarie; Intesa Sanpaolo, intesa con i carabinieri per prevenire e contrastare le truffe finanziarie; Intesa Sanpaolo e Arma dei carabinieri insieme per prevenire le truffe finanziarie.

Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo insieme per la prevenzione e il contrasto delle truffe finanziarie - È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Intesa Sanpaolo, con lo scopo di favorire la prevenzione ed il contrasto delle truffe finanziarie ... msn.com scrive

Intesa Sanpaolo e Arma dei Carabinieri: siglato accordo contro le truffe finanziarie - Intesa Sanpaolo rafforza così il proprio impegno verso la sicurezza della clientela, sia nei canali digitali che nelle filiali fisiche diffuse su tutto ... Come scrive affaritaliani.it