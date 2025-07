Unitree Robotics | unica vincitrice cinese del 2025 WIPO Global Awards

Il 2025 WIPO Global Awards ha nominato 10 vincitori e l’unico rappresentante della Cina e’ Unitree Robotics! Scoprite come l’azienda e’ emersa tra un numero record di 780 candidati provenienti da 95 Paesi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636300763630072025-07-15unitree-robotics-unica-vincitrice-cinese-del-2025-wipo-global-awards Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Unitree Robotics: unica vincitrice cinese del 2025 WIPO Global Awards

Unitree Robotics: China's sole winner of 2025 WIPO Global Awards - WIPO Global Awards has named 10 winners, and making waves as the sole representative from China is none other than Unitree Robotics! Si legge su chinaview.cn

TIME100 Most Influential Companies 2025: Unitree Robotics - A humanoid robot from Unitree Robotics during the Global Developer Conference in Shanghai on Feb. Lo riporta time.com