Alluvione a New York tempeste e piogge torrenziali | metro sott'acqua strade allagate e voli in ritardo

Metro sommerse e voli in ritardo di tre ore negli Stati Uniti per via delle alluvioni di queste ore. New York sta facendo i conti con le intense piogge torrenziali che l'hanno colpita negli ultimi giorni, con l'esondazione dell'Hudson sulle strade cittadine. Disagi anche in New Jersey e aeroporti a rischio maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

