Le Stanze di Luchino Visconti un nuovo percorso mutimediale nella sua Villa Erba

Luchino Visconti di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, noto semplicemente come Luchino Visconti, nato a Milano nel 1906 e deceduto a Roma nel 1976, è stato un regista, sceneggiatore, scenografo e partigiano italiano. Per la sua attività di regista cinematografico e teatrale e per le sue. 🔗 Leggi su Milanotoday.it