Incendio magazzini ReSo la giunta dell' Unione conferisce contributo straordinario da 15mila euro

A un mese dall'incendio che ha colpito i magazzini dell'associazione Re.So Recupero Solidale alla Vela 'Margherita Hack' di Empoli, la giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ha destinato i primi aiuti a favore dei volontari. Sin dai giorni successivi a quel terribile fatto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - magazzini - giunta - unione

Incendio ai magazzini dietro il centro commerciale Panorama: clienti evacuati, chiusa via Casilina - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato poco dopo le 14 di oggi al centro commerciale Panorama di via Casilina.

Incendio magazzini associazione Re.So, dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 15mila euro.

Incendio magazzini associazione Re.So, dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 15mila euro - So Recupero Solidale alla Vela 'Margherita Hack' di Empoli, la giunta dell'Unione ... Da gonews.it

Gesico, incendio in un magazzino comunale - L'Unione Sarda.it - In fiamme la struttura, adibita a deposito per attrezzature e mezzi agricoli. Scrive unionesarda.it