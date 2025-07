Appalti Sorrento 16 ordinanze arresto

11.20 Notificate 16 ordinanze in carcere e ai domiciliari ad altrettante persone indagate a vario titolo per i reati di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti, per appalti pubblici a Sorrento nel periodo 2022-2024. Tra loro c'è anche l'ex sindaco Coppola, che nel maggio scorso fu colto in flagrante dopo aver ricevuto denaro da un imprenditore. Quella di oggi nei suoi confronti è una seconda misura. Tra i destinatari delle ordinanze ci sono funzionari e dirigenti comunali e alcuni imprenditori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it