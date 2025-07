E' morto il sub catanese giunto in gravi condizioni al San Marco con una ferita alla testa

Non ce l’ha fatta Carlo Inserra, il pescatore subacqueo catanese di 68 anni che, lo scorso sabato 5 luglio, era arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. L’uomo presentava una profonda lesione al cranio. La morte cerebrale, come confermato dalla struttura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catanese - condizioni - marco - morto

Stabilimento di cosmetici sequestrato nel Catanese per condizioni igieniche gravissime - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri del NAS a tutela della salute dei consumatori. I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato uno stabilimento di produzione cosmetici situato nell’area dei paesi etnei, a seguito di gravi irregolarità igienico-sanitarie emerse durante un’ispezione mirata alla tutela della sicurezza dei consumatori.

E' morto il sub catanese giunto in gravi condizioni al San Marco con una ferita alla testa https://ift.tt/UngMGLd https://ift.tt/rqFi1TP Vai su X

Non ce l'ha fatta Carlo Inserra, il pescatore subacqueo catanese 68enne che, lo scorso sabato pomeriggio, è giunto in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Marco con una profonda lesione al cranio. Era giunto in ospedale a causa di alc Vai su Facebook

Morto il sub catanese che era stato colpito per errore dalla fiocina sparata da un collega; Subacqueo trasferito all'ospedale San Marco dopo una battuta di pesca: è in gravissime condizioni; Due incidenti stradali a Catania, due ragazzi morti e cinque feriti.

Morto il sub catanese che era stato colpito per errore dalla fiocina sparata da un collega - Carlo Inserra è rimasto ricoverato per una settimana al San Marco ... Riporta lasicilia.it

Ferite mortali durante battuta di pesca, addio a Carlo Inserra: “Atleta, amico ed esempio per tutti” - L'uomo era finito d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania per delle lesioni riportate durante una battuta di pesca nei pressi dell'Oasi del Simeto. Come scrive msn.com