IT-alert oggi nelle Marche | a che ora arrivano i messaggi del test

Falconara Marittima (Ancona), 15 luglio 2025 — Falconara si prepara a un pomeriggio di test per la sicurezza pubblica. Oggi, martedì 15 luglio alle 16, nell’area circostante lo stabilimento Api Raffineria di Ancona verrĂ trasmesso un messaggio IT-alert nell’ambito di un’esercitazione di protezione civile. L’impianto, classificato a rischio di incidente rilevante e soggetto alla direttiva Seveso, sarĂ infatti scenario di una simulazione che interesserĂ un raggio di circa due chilometri attorno alla struttura. Sul display dei telefoni cellulari presenti nella zona comparirĂ la scritta: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - IT-alert oggi nelle Marche: a che ora arrivano i messaggi del test

In questa notizia si parla di: alert - test - marche - arrivano

Nuovi test IT-alert in Lombardia: ecco la data da segnare e le info da sapere - IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale, prosegue la sua fase di test e perfezionamento. L'obiettivo rimane sempre lo stesso: verificare l'efficacia del servizio in scenari di rischio specifici, come il collasso di una grande diga.

Marche, domani il test IT-alert: ecco come funziona - Domani pomeriggio, martedì 15 luglio, alle ore 16 verrà effettuato un test del sistema di allarme pubblico IT-alert con riferimento a un ipotetico incidente industriale rilevante presso lo stabilimento Api Raffineria di Ancona S.

Rassegna Stampa - Seguite le altre edizioni alle 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 e 23 su Tv Centro Marche canale 10 del digitale terrestre; Regione Marche Vai su Facebook

IT-alert oggi nelle Marche: a che ora arrivano i messaggi del test; Esercitazione incidente industriale rilevante alla raffineria API, sarĂ attivato sistema IT-alert; Continuano i test di IT-Alert: cosa sapere sul prossimo in programma.

Marche, domani il test IT-alert: ecco come funziona - Come fa sapere la Regione Marche, durante il test, chi si troverà nell'area interessata riceverà sul proprio telefono cellulare un messaggio di test IT- Segnala msn.com

Test IT-alert nella Regione Marche per incidente industriale rilevante in raffineria - Si informa la cittadinanza che martedì 15 luglio alle ore 16:00 verrà effettuato un test del sistema di allarme pubblico IT- senigallianotizie.it scrive