Air India precipitato urla tra i piloti prima dello schianto | Perché hai spento i motori? Perché? ; poi la bugia | Non sono stato io

Nella cabina di pilotaggio c’è stata una "accesa discussione" sul perchĂ© ai motori fosse stato tolto il carburante in una fase critica, mettendoli fuori uso e facendo precipitare l’aereo. Un pilota ha chiesto all’altro piĂą volte "perchĂ© li hai spenti?", con tono "drammatico e sempre piĂą disperato". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Air India precipitato, urla tra i piloti prima dello schianto: "PerchĂ© hai spento i motori? PerchĂ©?"; poi "la bugia": "Non sono stato io"

Strage dell'Air India, il sospetto del doppio blocco ai motori. Ispezioni extra sui Boeing 787 e un volo cancellato - Il Boeing 787 di Air India che si è schiantato lo scorso 12 giugno poco dopo essere decollato da Ahmedabad in direzione Londra-Gatwick provocando quasi 300 morti potrebbe essere stato tradito dai motori, che sarebbero andati fuori uso contemporaneamente.

