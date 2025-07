Le competizioni sportive internazionali sono solitamente caratterizzate dalla presenza di atleti in rappresentanza di Stati riconosciuti a tutti gli effetti. Alle Olimpiadi e in alcuni eventi siamo stati abituati ad alcune eccezioni, con sportivi iscritti sotto la bandiera a cinque cerchi del Comitato Olimpico Internazionale per questioni extrasportive (come successo a russi e bielorussi, ad esempio). Non mancano però alcune eccezioni: ai Mondiali di cricket, che per numeri è uno degli sport piĂą praticati del pianeta, hanno partecipato (e vinto, nel 1975 e nel 1979) le Indie Occidentali, una squadra multinazionale che rappresenta 13 Paesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gli Indiani d’America a Los Angeles 2028 da indipendenti nel lacrosse? USA e Canada favorevoli, ma il CIO…