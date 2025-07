Tennis ora Sinner si gode il relax | dove è andato dopo Wimbledon?

L’azzurro ha trionfato a Londra. Jannik Sinner si gode il meritato relax dopo le ultime fatiche e l’impresa di Londra, quando, domenica 13 luglio si è laureato campione di Wimbledon. Dopo le foto, il ballo con la vincitrice femminile Iga Swiatek è tornato a casa. Prima è andata a Bolzano, dando un passaggio ai genitori e fratello su un volo privato. Il fratello è stato immortalato da alcuni fan con in mano una scatola verde che conteneva la coppa di Wimbledon. Poi, Sinner è ripartito e non è dato sapere dove sia andato. Secondo Corriere della Sera potrebbe essere probabile che sia andato a Copenaghen dalla modella danese Leila Hasanovic con cui è stato avvistato e che è stata avvistata a Parigi e Londra per le ultime due prove Slam. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, ora Sinner si gode il relax: dove è andato dopo Wimbledon?

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - gode - relax

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Prima pagina per un’impresa storica! Tutti i giornali nazionali oggi celebrano Jannik Sinner, nuovo re di Wimbledon Battuto in finale il campione in carica Carlos Alcaraz con una prestazione leggendaria. Il primo italiano di sempre a vincere sull’erba di L Vai su Facebook

Wimbledon 2025, Sinner: “Questo torneo è un sogno. Non piango, ma è stato bellissimo”; William e Kate, Re Felipe, attori, ambasciatori ed ex campioni: chi si gode la finale nel Royal Box; Sinner, neve e relax sulle piste dell'Alto Adige durante la sospensione: e con le sconfitte di Alcaraz e Zverev rafforza la sua posizione da numero 1 del ranking.

Tennis, ora Sinner si gode il relax: dove è andato dopo Wimbledon? - Jannik Sinner si gode il meritato relax dopo le ultime fatiche e l'impresa di Londra, quando, domenica 13 luglio si è laureato campione ... Come scrive 361magazine.com

Sinner vince Wimbledon, Federica Pellegrini sotto attacco: le risposte stizzite ai veleni dei fan di Jannik - Sinner trionfa a Wimbledon e i fan di Jannik massacrano Federica Pellegrini: le risposte stizzite della Divina ai veleni e alle frecciatine sui social. Riporta sport.virgilio.it