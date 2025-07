Mercato Inter l’affare Leoni si fa in salita | due grossi ostacoli per il difensore del Parma! Si inserisce anche una big

. La situazione. Giovanni Leoni, il giovane difensore classe 2006 del Parma, è stato uno dei principali obiettivi del mercato Inter per rinforzare la difesa, ma la trattativa sta affrontando alcune difficoltĂ . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha mostrato un forte interesse per il ragazzo, ma c i sono due ostacoli significativi che potrebbero far sfumare l’affare. La valutazione del Parma e la distanza con l’Inter. Il primo grande ostacolo riguarda la richiesta del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, l’affare Leoni si fa in salita: due grossi ostacoli per il difensore del Parma! Si inserisce anche una big

In questa notizia si parla di: leoni - difensore - parma - inter

Leoni Juventus, il giovane difensore del Parma spegne Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa! - Leoni Juventus, il difensore del Parma blocca Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa per il futuro.

Leoni Juve, arriva l’annuncio di Cherubini sul futuro del difensore: parole nette dell’ad del Parma. Tutti gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Leoni Juve, arriva l’annuncio di Cherubini sul futuro del difensore: novità importanti sul giovane calciatore.

Leoni Juve, sarà lui il difensore del futuro? Importanti passi in avanti: sarà l’osservato speciale contro il Parma. Dettagli - di Redazione JuventusNews24 Leoni Juve, sarà lui il difensore del futuro? Tutti gli aggiornamenti in vista della partita che lo vedrà protagonista.

GdS - #Leoni continua ad essere complicato: il Parma vuole 40 mln e l’Inter si spinge massimo a 30, inoltre dalla Premier pare che il Liverpool abbia messo nel mirino il giovane difensore. L’#Inter inizia a guardarsi intorno, ieri colloqui col Genoa per #DeWinte Vai su X

#Leoni-#Milan: l’asse Milano-Parma potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. Sul difensore italiano c’è anche l’#Inter. Vai su Facebook

Legrottaglie punta tutto su Leoni: «Diventerà il capitano della Nazionale»; Legrottaglie: Vi racconto Leoni: lo pagai una cavolata, puntai su di lui e ora...; Da Parma – Inter, Chivu insiste per Leoni ma serve fare posto. Nkunku esclude Esposito?.

Gds – Inter, c’è la proposta per Leoni ma ora i problemi enormi da superare sono due - Il giocatore è l'obiettivo numero uno per l'Inter, ma le richieste del club gialloblù continuano a essere altissime ... Scrive fcinter1908.it

Patto Inter per il nuovo difensore: “Non esclude Leoni” - Gli strani incastri del calciomercato potrebbero raddoppiare i colpi previsti in difesa dall’ Inter per questa estate. Segnala passioneinter.com