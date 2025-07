Appalti truccati a Sorrento | tra gli arrestati l’ex sindaco Massimo Coppola

C’è anche l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola  tra i destinatari dell’ordinanza eseguita oggi dalla Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata che dispone l’arresto, in carcere o ai domiciliari, per 16 persone indagate, a vario titolo, di corruzione, peculato e turbata libertĂ degli incanti relativi ad appalti pubblici aggiudicati dal Comune di Sorrento. Coppola era stato arrestato in flagranza a maggio scorso, sorpreso dai finanzieri mentre intascava una mazzetta di 6mila euro insieme a un suo collaboratore e componente dello staff personale, Francesco Di Maio. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, i 6mila euro erano una tranche della somma complessiva di 120mila euro pattuita con un imprenditore per l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it