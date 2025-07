Luca Zingaretti si sfoga a Fiumicino | La moglie di un politico nazionale salta la fila

Luca Zingaretti, volto noto del commissario Montalbano e fratello dell’eurodeputato dem Nicola Zingaretti, si è sfogato su Instagram per un episodio accaduto all’aeroporto di Fiumicino. «Oggi, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: “Prego, prego”», racconta in un video girato poco prima dell’imbarco. «Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi», aggiunge l’attore. Il gesto di per sĂ© non è illegale: per le persone sotto tutela esistono percorsi agevolati negli aeroporti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

