I Centenari guardano ai giovani per rinnovare nella tradizione | a Napoli si presenta la Next Generation

Appuntamento a Palazzo Partanna a Napoli giovedì 17 luglio a partire dalle 15 per il convegno promosso dall’ Associazione aziende storiche familiari italiane “I Centenari” in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli ed intitolato: “ La Passione per il Futuro – Radici d’Impresa, Tradizione che Innova ”. Nel corso dell’iniziativa, che sarĂ moderata dal giornalista Enzo Agliardi, I Centenari si confronteranno sulle nuove dinamiche economiche e finanziarie del passaggio generazionale e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di aziende che hanno saputo non solo resistere attraverso i secoli ma anche innovare nel rispetto della propria storia e tradizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it