Bayesian le contraddizioni del capitano Cutfield sull’affondamento | Portelloni chiusi barca ribaltata da venti a 120 nodi ma bollettino a 64kts - VIDEO

Secondo il capitano James Cutfield, il Bayesian sarebbe affondato per i "venti a 100120 nodi", ma il bollettino meteo riporta venti di 64kts al momento dell'affondamento Alle ore 19:37 del 20 agosto, un giorno dopo il naufragio del Bayesian, il capitano James Cutfield racconta la sua version. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, le contraddizioni del capitano Cutfield sull’affondamento: “Portelloni chiusi, barca ribaltata da venti a 120 nodi”, ma bollettino a 64kts - VIDEO

Bayesian, capitano James Cutfield rifiutò cure al pronto soccorso dopo naufragio yacht Perini Navi per “paura di essere avvelenato” – RETROSCENA ESCLUSIVO - Il capitano del Bayesian rifiutò di farsi medicare con alcol e cotone il mattino dopo naufragio della barca per paura di essere avvelenato dagli infermieri "corrotti" dai servizi segreti Il capitano del Bayesian, in neozelandese James Cutfield, fu trasportato al pronto soccorso di Termini Ime

Naufragio Bayesian, Karsten Börner capitano della nave Sir Robert Baden Powell: “I portelloni esterni dello yacht Perini Navi erano chiusi” - VIDEO - Le immagini esclusive del relitto sollevano interrogativi sul ruolo dell’equipaggio. Il capitano della Baden Powell: "Noi abbiamo visto che i portelloni esterni della barca erano chiusi".

