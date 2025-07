Cybersecurity quattro studenti italiani hanno conquistato il podio delle Olimpiadi internazionali a Singapore

Il team tricolore si è distinto nelle sfide Ctf su web security, crittografia, digital forensics e reverse engineering, come ci racconta Jacopo Di Pumpo, vincitore di una delle due medaglie d'oro italiane. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cybersecurity, quattro studenti italiani hanno conquistato il podio delle Olimpiadi internazionali a Singapore

