Vincolo triennale neoassunti non abilitati PNRR | anno a tempo determinato per abilitazione si computa Novità

Il CCNI 202528 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto in data 10 luglio 2025, ha introdotto una novitĂ che affievolisce quanto previsto dal DL n. 5917 sul vincolo neoassunti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anno scolastico in utilizzazione: utile per vincolo neoassunti e continuità di servizio. Chi può chiederla - Gli anni di servizio svolti in utilizzazione non fanno perdere la continuità e sono validi ai fini del computo del triennio di vincolo per i neoassunti.

Assegnazioni provvisorie docenti neoassunti 25/26: domanda provinciale senza deroghe. Anno utile per superamento vincolo - I docenti neo immessi in ruolo, soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale.

Buongiorno, ho un domanda che penso possa interessare a molto. Sono un neoassunto 24/25 e grazie alla deroga per genitore over 65 ho ottenuto mobilitĂ interprovinciale su scelta sintetica. Cosa succede al vincolo neoassunti? Continua ad operare o deca

