Gianluigi Longari ha effettuato un aggiornamento sulle strategie di mercato dell’Inter, ponendo l’accento sulla difesa e sull’attacco. Queste le sue parole. CAPITOLO DIFESA – Gianluigi Longari si è così pronunciato dalle colonne di Sportitalia.it a proposito del mercato dell’Inter: «In difesa l’obiettivo numero uno è evidenziabile nel centrale del Parma Leoni, che palesa però la criticitĂ di una domanda economica da parte dei ducali di una decina di milioni superiore rispetto ai 30 milioni che i milanesi avrebbero stanziato per il suo acquisto. Allo stesso modo si reitera l’interesse per Koni De Winter del Genoa che avevamo giĂ provveduto a segnalare all’inizio del mese scorso». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Longari ribadisce: «Leoni obiettivo numero uno dell’Inter! Taremi, nuove speranze»

