I pronostici di martedì 15 luglio, in campo la Champions League con ben dodici partite di ritorno più la League Cup scozzese Nell’andata del primo turno di qualificazione di Champions League, soltanto FCSB, Malmo e Zrinjski Mostar sono riuscite ad ipotecare il pass per il secondo turno, vincendo con uno scarto importante, superiore ad un gol. Per il resto c’è stato un grande equilibrio che rende aperte e avvincenti le sfide di ritorno. (LaPresse) – IlVeggente.it Il fattore campo farà la differenza nella sfida tra i nordmacedoni dello Shkendija e i gallesi dei The New Saints: all’andata abbiamo assistito ad una gara equilibratissima, rimasta inchiodata sullo 0-0, ma davanti al proprio pubblico la formazione balcanica dovrebbe far valere la propria superiorità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 15 luglio: Champions League e League Cup scozzese