Consegna dei Permessi di Soggiorno | mattinata di apertura straordinaria in questura

La questura di Verona ha comunicato che sabato 19 luglio l'ufficio Immigrazione di lungadige Galtarossa effettuerĂ un’apertura straordinaria al pubblico nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 13 per la consegna dei Permessi di Soggiorno. Agli utenti interessati viene raccomandato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: consegna - permessi - soggiorno - apertura

Il permesso di soggiorno vale dalla consegna, non dalla richiesta: il Tar Emilia-Romagna ordina alla Questura di Ferrara il cambio della data di scadenza @RiBot26 su di un caso seguito dall'avv. Massimo Cipolla ?https://meltingpot.org/2025/07/il-permesso- Vai su X

Il permesso di soggiorno vale dalla consegna, non dalla richiesta: il Tar ordina alla Questura il cambio della data di scadenza T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 783 del 30 giugno 2025 Riccardo Bottazzo su di un caso seguito dall'avv. Massimo Cipoll Vai su Facebook

Questura, apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione per la consegna dei Permessi di soggiorno; Ufficio Immigrazione: apertura straordinaria per la consegna dei Permessi di Soggiorno.; Ufficio Immigrazione: apertura straordinaria dello sportello per la consegna dei permessi di soggiorno.

Permessi di soggiorno, aperture straordinarie - Il Resto del Carlino - Aperture straordinarie dell’ufficio immigrazione, per l’aggiornamento delle carte di soggiorno in formato cartaceo e la consegna dei permessi di soggiorno. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Apertura straordinaria a Gorizia per la consegna dei permessi di soggiorno - Apertura straordinaria, questa mattina, sabato 19 ottobre, dello sportello dell’Ufficio Immigrazione della questura di Gorizia, presso l'ex valico della Casa Rossa, per la consegna dei permessi ... rainews.it scrive