Messina scontro nella notte tra una moto e un' auto Morti due ragazzi di 17 anni

Due giovani di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, che erano su un ciclomotore, sono morti intorno alle 2.30 in un incidente stradale.

