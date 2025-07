Messina notte di sangue | morti due 17enni in uno scontro tra scooter e auto

Sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, che le due vittime si trovassero a bordo di un Aprilia Scarabeo 125. Questo si sarebbe schiantato contro una Fiat Punto all'incrocio tra viale Kennedy e via San Vito, in zona Barcellona Pozzo di Gotto. La violenza dell'impatto li ha scaraventati sull'asfalto non lasciando loro scampo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Messina, notte di sangue: morti due 17enni in uno scontro tra scooter e auto

