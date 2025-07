Mps-Mediobanca Nagel solleva dubbi sull' Ops | Operazione anomala tempistiche sospette e governance a rischio

L'ad di Mediobanca esprime riserve sull'offerta di Mps: evidenziati dubbi su governance, rischi legali, struttura dell'operazione e ruolo dei principali azionisti Nel primo giorno dell'Ops lanciata da Mps su Mediobanca, l'amministratore delegato di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, ha espresso.

In questa notizia si parla di: mediobanca - nagel - dubbi - operazione

Nagel (Mediobanca) ricevuto a Palazzo Chigi, vede Caputi - L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dove ha incontrato il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi.

Mediobanca, Nagel: "Con Generali si crea valore, ma non con Mps" - L’operazione di Mediobanca con Banca Generali «porta più valore perchè noi creiamo un leader di wealth management che poi ha un’ulteriore specificità nel private investment» mentre con l’operazione annunciata da Mps su Piazzetta Cuccia si creerebbe «una banca differenziata di medie dimensioni nella quale il posizionamento nei singoli business non può trarre benefici» mentre non è escluso.

MEDIOBANCA, MURO CONTRO MPS: OFFERTA OSTILE E NON CONVENIENTE (Corriere della Sera, Daniela Polizzi, 12 luglio 2025) Punti chiave: - Il cda di Mediobanca boccia l'offerta pubblica di scambio (ops) di Mps, definendola ostile, priva di razionale

Mediobanca: i dubbi di Nagel sull’Ops di Mps - L’ Ops di Mps su Mediobanca continua a sollevare perplessità, soprattutto per i tempi e le modalità che hanno preceduto l’operazione. Lo riporta bluerating.com

Mediobanca, parte l’ops di Montepaschi. Il duro attacco di Nagel sul ruolo del governo e sui nuovi soci di Siena - L’ad di Piazzetta Cuccia: «Questa situazione, in cui il governo ha molteplici ruoli - Scrive msn.com