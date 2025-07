Regionali Campania spunta Mariolina Castellone | ha l’ok anche di De Luca

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è anche il nome di Mariolina Castellone tra i papabili candidati alla Presidenza della Regione Campania per il campo largo. A quanto apprende Anteprima24.it, nel corso della cena a Roma con Giuseppe Conte, Vincenzo De Luca avrebbe dato il suo ok di massima almeno a tre esponenti M5s: Sergio Costa, Federico Cafiero De Raho e la Castellone. Vicepresidente del Senato, eletta due volte a Giugliano, Mariolina Castellone è una oncologa e endocrinologa di livello internazionale. È stata l’unica esponente del M5s a schierarsi con Beppe Grillo quando il fondatore fu allontanato dal movimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali Campania, spunta Mariolina Castellone: ha l’ok anche di De Luca

In questa notizia si parla di: campania - mariolina - castellone - luca

PD ROMA - Partito Democratico di Roma MoVimento 5 Stelle Fratelli d'Italia Noi Moderati Giorgia Meloni Mariolina Castellone Giuseppe Conte Elly Schlein Francesco Emilio Borrelli Matteo Salvini Forza Italia Vai su Facebook

Regionali: De Luca punta su Mariolina Castellone come candidato presidente alla Regione; Regionali, Mariolina Castellone (M5S): “Ora in Campania il candidato non va scelto dai partiti”; La Campania rimane un rebus. Così Pd e M5s fuggono dalle urne.

Regione Campania, Conte propone Fico ma De Luca chiede garanzie - L’incontro tra il leader dei 5 Stelle e il presidente: sul tavolo il tema della candidatura e le contropartite per il via libera. Si legge su napoli.repubblica.it

Regionali: De Luca punta su Mariolina Castellone come candidato presidente alla Regione - Esclusiva Maedianews24 – 23 Consiglieri Regionali pronti a scendere in campo col Governatore Vincenzo De Luca ha trovato la sua candidata per la Presidenza della Regione Campania. Lo riporta informazione.it